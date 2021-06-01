Маурицио Сарри может возглавить «Лацио»

Маурицио Сарри в ближайшее время может возглавить «Лацио», сообщает Il Messaggero.



По информации источника, стороны ведут переговоры. Римский клуб предлагает специалисту контракт с зарплатой в € 2,5 млн в год плюс бонусы, однако Сарри хочет получать € 3 млн. 3 июня Сарри встретится с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, после чего будет принято окончательное решение.



62-летний Сарри остаётся без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял «Челси», с которым стал обладателем Лиги Европы.

«Лацио» в 38 матчах набрал 68 очков и занял шестое место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021.