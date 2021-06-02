Кавазашвили: думал, Гильерме пригласят в сборную России в обязательном порядке

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал итоговую заявку национальной команды России на чемпионат Европы — 2020.



«Формирование состава сборной России — это прерогатива главного тренера, который готовит команду страны к важному турниру. Как профессионал футбола я никогда не буду высказывать противное мнение в отношении решения тренерского штаба.



Станислав Саламович — знаменитый вратарь нашей страны и «Спартака». Он точно знает, кого включать в заявку, кого ставить на конкретную игру, поэтому он полностью отвечает за это решение. Мнение у каждого разное: до объявления расширенного списка я предлагал включить в состав Гильерме. В этом году он великолепно сыграл в чемпионате. Думал, что его пригласят в сборную в обязательном порядке. К сожалению, не пригласили, значит, на это нашлись какие-то причины», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.