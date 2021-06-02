Усман Дембеле всё еще не договорился с «Барселоной» по поводу нового контракта

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что ещё не обсуждал вопрос о новом контракте с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. Текущее соглашение 24-летнего футболиста сборной Франции с каталонцами истекает через год.

«Посмотрим, как всё сложится. Мы встретимся с руководством «Барсы». У меня ещё есть время на принятие решения, нет никакой спешки. Сейчас все мои мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы», — цитирует Дембеле L'Equipe.

«Барса» приобрела француза в 2017 году у дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Ранее им интересовался «Манчестер Юнайтед», однако также сообщалось, что сам Дембеле желает продлить контракт с «Барселоной».

В сезоне-2020/2021 Усман Дембеле провел за «блаугранас» 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.