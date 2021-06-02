«Это начало пути для него». Мбаппе высказался о сравнении с Холандом
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о сравнении с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
«Холанд провёл второй сезон на высоком уровне, мы знакомимся с ним. Это начало пути для него. Я рад за него, мне нравится, что он делает. Что касается сравнений, любой игрок сравнивает себя с лучшим футболистом на данный момент, точно так же, как пекарь сравнивает себя с лучшими в своём деле. Я смотрю матчи с участием других выдающихся футболистов, чтобы увидеть, что они делают. Думаю, другие тоже смотрят на меня. Это подталкивает игроков к повышению собственного уровня. Месси был хорошим примером для Роналду, а Роналду был хорошим примером для Месси», — приводит слова Мбаппе Esquire.com.
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