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Болельщиков без прививки от коронавируса допустят на матчи Евро в Петербурге

Болельщиков без прививки от коронавируса допустят на матчи Евро в Петербурге
Алексей Ласнов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса не является обязательным условием допуска болельщиков на матчи чемпионата Европы.

При этом глава министерства порекомендовал любителям футбола всё-таки сделать прививку. «Тем, кто точно собирается идти на матчи, нужно пройти вакцинацию, это очевидная вещь. Риск заразиться все равно так или иначе может возникать», – цитирует Мурашко «Петербургский дневник».

Отметим, Дания в преддверии чемпионата Европы по футболу — 2020 ограничила въезд иностранных граждан на территорию страны в связи с пандемией коронавируса. Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм, а значит, болельщики из России не смогут попасть в Данию на игры.

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