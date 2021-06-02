Владимир Рыков получил тренерскую лицензию

Защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал о получении тренерской лицензии.



«Пока не задумывался о конце карьеры. Пока силы есть — играю. Но всё равно это ближе, чем раньше. Чем буду заниматься? В любом случае это будет связано с футболом. Год или два назад я получил тренерскую категорию. А как дальше будет — посмотрим.



Мы как-то сидели, и я подумал: «Что дальше? Надо как-то двигаться». Как раз тогда была пандемия, думаю, позвоню, узнаю у тренеров, как это делается. Сказали, что можно поступить на категорию «B», это помощник главных тренеров. Поступил, несколько сессий провели, получил категорию. Это не было дистанционно. По возможности Новиков нас отпускал. Кирилл Панченко тоже учился. А в последнюю сессию прямо после сезона проучился. Давали подготовить недельный цикл, защитить его, показать свое видение футбола. И, конечно, было интересно послушать Лексакова», — приводит слова Рыкова «Матч ТВ».

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