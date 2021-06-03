Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб летом, сообщает The Telegraph.
Руководство команды ищет замену форварду Серхио Агуэро, с которым было принято решение не продлевать соглашение. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Продажа португальского игрока сможет позволить выделить больше финансов на приобретение нового игрока.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в € 70 млн. В подписании футболиста заинтересован ряд клубов из Испании, Италии и Франции. «Барселона» ранее проявляла интерес к Бернарду Силве, но каталонский клуб решил сконцентрироваться на подписании Депая и Вейналдума.
В прошедшем сезоне игрок провёл 45 матчей за «Манчестер Сити», забив пять голов и отдав девять результативных передач.
- 3 июня 2021
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