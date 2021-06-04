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Караваев: хотел бы вернуться в Европу. Мне бы подошла Бундеслига

Караваев: хотел бы вернуться в Европу. Мне бы подошла Бундеслига
Сергей Сорокин
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о желании вернуться в европейский чемпионат.

«Да, мне хотелось бы когда-нибудь вернуться в Европу. В России я играю в топ-клубе, мы берём титулы, постоянно играем в Лиге чемпионов, но цель такая у меня есть. Стараюсь следить за всеми чемпионатами из топ-5.

С детства больше всего нравится Бундеслига. Мне кажется, она бы мне подошла — там тоже много беговой работы, а все игроки хорошо готовы физически. К тому же немецкий футбол немного ближе к голландскому, а ещё в этих странах схожий быт, образ жизни. Ещё мне нравятся АПЛ и Ла Лига, но и чемпионаты Франции и Италии тоже топовые, у меня нет никаких ограничений», — цитирует Караваева France Football.

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