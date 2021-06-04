«94,5% решений VAR — правильные». В УЕФА сообщили статистику использования видеосистемы

На брифинге УЕФА перед чемпионатом Европы – 2020 председатель судейского комитета Роберто Розетти огласил статистику использования системы VAR с момента её появления в 2019 году.
Так, в 453 матчах 139 решений были исправлены после использования системы VAR — 1 исправление каждые 3,25 матча. Всего видео-ассистентами было проверено 2522 ситуации. При этом 94,5% решений, принятых после подсказки бригады VAR, — правильные.
«С февраля 2019 года VAR был использован в 453 матчах УЕФА, в том числе 297 в Лиге чемпионов УЕФА и 115 в Лиге Европы УЕФА. Цифры показывают, что система работает очень хорошо», — приводятся слова Розетти в пресс-релизе от УЕФА.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
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