Леонид Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что будет комментировать два матча чемпионата Европы — 2020.

«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», — цитирует Слуцкого Sport24.

Леонид Слуцкий ранее уже комментировал четвертьфинальную встречу «Барселона»-«Ювентус» на «Матч ТВ» в 2017 году. В марте 2018 Слуцкий прокомментировал два контрольных матча сборной России со сборными Бразилии и Франции, а с 14 по 18 июня 2018 года — матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.

Матч открытия состоится 11 июня на стадионе «Олимпико» в Риме в 22.00 мск, в котором примут участие сборные Турции и Италии. Оба полуфинала пройдут 6 и 7 июля в 22.00 мск на стадионе «Уэмбли».