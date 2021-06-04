Леонид Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что будет комментировать два матча чемпионата Европы — 2020.
«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», — цитирует Слуцкого Sport24.
Леонид Слуцкий ранее уже комментировал четвертьфинальную встречу «Барселона»-«Ювентус» на «Матч ТВ» в 2017 году. В марте 2018 Слуцкий прокомментировал два контрольных матча сборной России со сборными Бразилии и Франции, а с 14 по 18 июня 2018 года — матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале.
Матч открытия состоится 11 июня на стадионе «Олимпико» в Риме в 22.00 мск, в котором примут участие сборные Турции и Италии. Оба полуфинала пройдут 6 и 7 июля в 22.00 мск на стадионе «Уэмбли».
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