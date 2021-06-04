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«ПСЖ» сделал более щедрое предложение Вейналдуму. Игрок склоняется к переезду во Францию

«ПСЖ» сделал более щедрое предложение Вейналдуму. Игрок склоняется к переезду во Францию
Артур Иванов
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«ПСЖ» пытается перехватить полузащитника Жоржиньо Вейналдума у «Барселоны», сообщает ESPN.

По информации источника, агенты игрока дважды встречались с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой на прошлой неделе, чтобы обсудить варианты подписания трёхлетнего контракта. Главный тренер Рональд Куман ещё прошлым летом хотел подписать игрока.

Однако французский клуб сделал гораздо более щедрое финансовое предложение футболисту, и теперь он склоняется к переезду в Париж. В каталонском клубе теперь сомневаются, получится ли у них договориться с полузащитником. Ранее сообщалось, что сделку уже одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

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