Главный тренер сборной Португалии: Испания доминировала в матче, мы легко теряли мяч

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат товарищеского матча с национальной командой Испании (0:0).



«Испания доминировала в матче, в первые 15 минут соперник много владел мячом. Мы легко теряли мяч, несмотря на то что Испания не создавала явных моментов. Во втором тайме Португалия начала играть лучше, выше располагаться на поле, сумев получить больше владения мячом. Эта игра была важна для понимания того, как команда учится тому, над чем мы работаем на тренировках», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.



4 июня сборная Испании провела товарищеский матч с национальной командой Португалии. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавил Крейг Поусон.

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