«Интер» готов удовлетворить запросы Эмерсона. Осталось договориться с «Челси»

«Интер» близок к подписанию итальянского защитника лондонского «Челси» Эмерсона Палмери дос Сантоса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб хочет усилить позицию левого защитника и рассматривает итальянца как игрока основы. Нерадзурри контролируют ситуацию вокруг Эмерсона и знают, что у них есть одобрение игрока, которому они могут гарантировать в течение четырёх лет такую же зарплату, которую он получает в настоящее время в «Челси», — € 3,5 млн. «Наполи» также хочет подписать игрока. В трансфере лично заинтересован главный тренер «партенопейцев» Лучано Спаллетти.

Контракт Эмерсона с «Челси» истекает через год. Синие просят за игрока € 20 млн, тогда как «Интер» не хочет и не может тратить больше € 10 млн в связи с тяжёлым финансовым положением. Трансфер Эмерсона может случиться только после чемпионата Европы. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 12 млн.

За «Челси» в сезоне-2020/2021 Эмерсон сыграл 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. За сборную Италии он отыграл пять полных матчей в Лиге Наций.