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Клубы английской Премьер-лиги хотят, чтобы Флорентино Перес распустил Суперлигу

Клубы английской Премьер-лиги хотят, чтобы Флорентино Перес распустил Суперлигу
Максим Булычев
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Шесть клубов Премьер-лиги, первоначально участвовавших в Европейской Суперлиге, а именно: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», планируют попросить Флорентино Переса распустить компанию, созданную для запуска проекта, сообщает ESPN.

По информации источника, в ближайшие дни клубы Премьер-лиги, уведомив «Интер», «Милан» и «Атлетико», официально попросят Переса распустить Суперлигу.

Как только президент мадридского «Реала» получит эту просьбу, у него будет от двух до четырёх недель, чтобы созвать заседание правления всех членов Суперлиги и расформировать её.

Источник добавил, что если Перес откажется сделать это, то шесть клубов Премьер-лиги рассмотрят возможность принятия юридических мер для форсирования этого вопроса.

Ранее была информация о том, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут отстранить от участия в Лиге чемпионов сезона-2020/2021.

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