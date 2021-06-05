УЕФА сообщил российским болельщикам о возможности сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
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УЕФА начал оповещать российских болельщиков о возможности сдать билеты на матчи чемпионата Европы — 2020, которые пройдут в Дании. Процедура предполагает полную компенсацию номинальной стоимости билетов.
Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.
В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).
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