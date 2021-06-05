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«Сегодня чёрный дьяволёнок не дал нам забить». Тренер Болгарии — о матче со сборной России

«Сегодня чёрный дьяволёнок не дал нам забить». Тренер Болгарии — о матче со сборной России
Андрей Панков
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В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал результат.

«Должны делать выводы из той ошибки, которую мы сделали. Нам не хватило 5-6 минут для равного результата. У нас были потери – Малинов, и скоро у нас матч с Францией, надо восстановиться и готовиться к нему. Поможет ли нам матч с Россией? Конечно, просто сегодня чёрный дьяволёнок не дал нам забить. У России активный темп атаки, они играют быстро.

Плюс у нас играл молодой Янков – хорошо работал против опасной России. Россия – опасная команда, поэтому работой нового игрока мы довольны. Публика в Москве нас хорошо поддерживала. Нам не хватало последнего паса, против России трудно создавать моменты, но игра была серьёзной. Вашей сборной желаю успеха!», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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