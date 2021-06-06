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Зинченко: жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается

Зинченко: жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается
Артур Иванов
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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал своё эмоциональное состояние после проигранного финала ЛЧ в матче с «Челси».

«Чувствую себя хорошо, атмосфера в сборной отличная. У меня было несколько дней передохнуть, но в основном время ушло на дорогу. Чувствую, что в плане физических кондиций ничего не растерял. Жизнь на проигрыше в финале Лиги чемпионов не заканчивается. У нас собран замечательный коллектив в сборной, который меня реанимировал.

Увидим ли ещё весёлого Зинченко? Конечно. Куда он денется!» — сказал украинский защитник официальному каналу на Youtube УАФ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины для подготовки к чемпионату Европы — 2020. Полузащитник присоединился к национальной команде позже всех, так как играл в составе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В матче за трофей «Челси» переиграл «горожан». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

7 июня сборной Украины предстоит провести товарищеский матч со сборной Кипра.

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