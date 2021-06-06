Песков – о форме сборной Украины: регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию со специальным комплектом формы, в котором сборная Украины планирует выступать на предстоящем чемпионате Европы. На футболках из этого комплекта изображено очертание географических границ Украины. Резонанс вокруг экипировки вызван тем, что в составе страны изображены Крым и Донбасс.

«Будет ли Россия настаивать на запрете этой формы сборной Украины? Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», — приводит слова Пескова ТАСС.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.