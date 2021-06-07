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Дзюба выбрал персонажа «Друзей», с которым себя ассоциирует

Дзюба выбрал персонажа «Друзей», с которым себя ассоциирует
Максим Лесовой
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Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба рассказал, с кем ассоциирует себя из персонажей известного сериала «Друзья».

Форвард в своём «инстаграме» опубликовал постер эпизода «Друзья. Воссоединение». Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, с кем он ассоциирует себя из персонажей сериала.

«Даже не знаю, наверное, Росс», — ответил нападающий в комментариях.

Сейчас Дзюба готовится к предстоящему чемпионату Европы по футболу 2020 года. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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