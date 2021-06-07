Хаджи: женщины-руководители в российском футболе хотят за всем уследить, что только вредит

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о женщинах-руководителях в российском футболе.



«Зарема Салихова — не первая женщина-руководитель в «Спартаке» и тем более в российском футболе. В 90-е гендиректором клуба была ныне покойная Лариса Нечаева. Она тоже пыталась вмешиваться в дела команды, но Романцев Ларису быстро осадил. Несколько лет «Локомотивом» руководила не всегда адекватная Смородская, которая врывалась в раздевалку к игрокам после матчей, когда те переодевались, вмешивалась в работу тренера, пыталась руководить трансферной политикой.



Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а не лезть в ту сферу, в которой не разбирается, и речь сейчас не о женщинах, а обо всех. Просто так уж получается, что все женщины-руководители в российском футболе стараются везде успеть и за всем уследить, что только вредит команде. Кроме того, слишком много в клубах стало людей со стороны. Раздут тренерский штаб, куча директоров. Во время тренировок вокруг поля ходят какие-то сотрудники, тренеры разговаривают по телефону, общаются между собой, с журналистами, с друзьями. Каждый из тренеров имеет собственное видение футбола», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».