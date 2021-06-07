Украина — Кипр: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 7 июня, состоится товарищеский матч между сборными Украины и Кипра. Встреча пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В предыдущих товарищеских встречах украинская национальная команда сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и переиграла Северную Ирландию (1:0). В свою очередь сборная Кипра потерпела поражение в матче с Венгрией (0:1).
Напомним, сборной Украины предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020. Турнир должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии его перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе украинцам предстоит сыграть с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Кипр участия в соревнованиях не примет.
- 7 июня 2021
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