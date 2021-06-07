А. Попов: вся страна говорит, что Черчесов никакущий. Но если Путин захочет, он останется

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов рассказал об отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
«У него много противников. Будь их меньше, пресса не была бы настроена против него. Но мы же всё видим. Если бы я был один такой дурак, который говорит, что он никакущий, но у нас вся страна про него так говорит. И есть единицы тех, кто его защищает. Посмотрите на лайки, дизлайки — это ведь тоже показатель. Почитайте, что пишут в «Инстаграме» под его фотографиями. Всё ж понятно, что не я такой, а страна такая.
Но если Путин захочет, Черчесов останется. Против Путина и Пескова никто не может пойти. А они в курсе, всё знают, следят, бывают на играх. Главные люди страны принимают решение в данной ситуации», — цитирует Попова «Рейтинг Букмекеров».
- 7 июня 2021
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