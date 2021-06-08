Торган Азар — о проблемах Эдена в «Реале»: с испанской прессой бывает непросто

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар поделился мнением о проблемах брата Эдена Азара в «Реале».



«С испанской прессой бывает непросто, мы могли видеть это на примере других футболистов. С другой стороны, понятно, почему возникает эта критика. Эден не мог проявить себя последние два года. Думаю, испанская пресса знает об этом и знает о силе Эдена. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация улучшится», — приводит слова Торгана Азара Marca.



Азар перешёл из «Челси» в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 21 встрече за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. С 2008 года Азар вызывается в национальную команду Бельгии.

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