Матч Бельгия — Россия на Евро-2020 обслужат испанские судьи

УЕФА на своём официальном сайте объявил имена судей, которые будут работать на матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Бельгии и России.
Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себриан и Роберто Дель Паломар. Отвечать на VAR будет Алехандро Эрнандес, которому будут ассистировать Иньиго Прието и португалец Жоау Пиньейру.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В группе B, помимо бельгийцев и россиян, выступят Дания и Финляндия.
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Видеообзор товарищеского матча Россия — Болгария:
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