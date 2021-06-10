«Мы как у Христа за пазухой». Сборная Финляндии — об условиях проживания в России

Финский интернет-портал Ilta-Sanomat рассказал об условиях проживания национальной команды в Репино.



Сборную Финляндии охраняет большая группа сотрудников службы безопасности. Футболисты и тренерский штаб довольны уровнем защиты, который для них обеспечен. Весь отель зарезервирован для национальной команды, на его территории не появляются посторонние, чтобы сохранить эффект «пузыря».



«Сборная Финляндии живёт в Репино «как у Христа за пазухой», — заявил информационный менеджер национальной команды Тимо Уолден.



В Санкт-Петербурге сборная Финляндии проведёт две встречи групповой стадии чемпионата Европы на «Газпром-Арене» — с национальными командами России (16 июня) и с Бельгии (21 июня).

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