Василий Уткин: польские болельщики – известная на всю Европу гопоть

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал особое внимание со стороны правоохранительных органов Санкт-Петербурга к болельщикам сборной Польши на Евро-2020.
«Большинство спикеров комментируют это сквозь призму взаимоотношений между двумя странами. Они очень сложные, в том числе исторически. Но на самом деле польские болельщики, разумеется не все, а определенная их часть – известная на всю Европу гопоть, которая очень любит подраться и задираться. Этим и обусловлено внимание к ним органов правопорядка. С поляками всегда было в этом отношении очень сложно. На чемпионате мира-2006 мы не могли выехать из Мюнхена, потому что польские болельщики бузили, буянили, пили пиво и задирали», — заявил Уткин в своем YouTube-канале.
Во время Евро-2020 на стадионе «Санкт-Петербург» будут сыграны семь матчей, два из которых сборная Польша проведёт со сборными Словакии 14 июня и Швеции 23 июня.
- 10 июня 2021
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