Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу формы сборной Украины

В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу формы сборной Украины
Максим Пахомов
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) по-прежнему считает форму сборной Украины политизированной, даже несмотря на изменения в экипировке, которые накануне внёс УЕФА.

«УЕФА принял к сведению позицию РФС и частично удовлетворил наш запрос. При этом мы считаем, что даже с внесёнными изменениями форма сборной Украины остаётся политизированной и создаёт опасный прецедент», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее в УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

Видео главных конфликтов в футболе между Россией и Украиной:

Новость по теме
УЕФА и УАФ проведут срочные переговоры по поводу формы сборной Украины перед стартом Евро
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021