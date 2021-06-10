Джикия: сборная России не думает о выходе из группы с третьего места

Защитник сборной России Георгий Джикия признался, что национальная команда ставит перед собой цель выйти из группы Евро-2020 с первого или второго места.

«Выход с третьего места? Нет, мы о таких вещах не думаем — это не совсем хорошая идея. Конечно, все знают регламент, и что такой вариант есть, но надо стараться занять одну из двух первых строчек.

Мне кажется, болельщики к нам хорошо относятся. Всё же чемпионат мира был относительно недавно, у многих ещё остались те эмоции. На сегодня я вижу больше позитива, чем негатива. Три года назад сборная достигла высокой планки, не хочется все это растерять.

Готова ли сборная к Евро? С моей стороны будет необъективно говорить о таких вещах, эти вопросы лучше задавайте тренерскому штабу. Что касается меня, то повторюсь: команда готова и с большим нетерпением ждет Евро. А делать какие-то выводы, будь то по подготовке или другим вопросам, можно после первого матча с Бельгией», — приводит слова Джикии «Российская газета».