Джикия: сборная России не думает о выходе из группы с третьего места

Защитник сборной России Георгий Джикия признался, что национальная команда ставит перед собой цель выйти из группы Евро-2020 с первого или второго места.
«Выход с третьего места? Нет, мы о таких вещах не думаем — это не совсем хорошая идея. Конечно, все знают регламент, и что такой вариант есть, но надо стараться занять одну из двух первых строчек.
Мне кажется, болельщики к нам хорошо относятся. Всё же чемпионат мира был относительно недавно, у многих ещё остались те эмоции. На сегодня я вижу больше позитива, чем негатива. Три года назад сборная достигла высокой планки, не хочется все это растерять.
Готова ли сборная к Евро? С моей стороны будет необъективно говорить о таких вещах, эти вопросы лучше задавайте тренерскому штабу. Что касается меня, то повторюсь: команда готова и с большим нетерпением ждет Евро. А делать какие-то выводы, будь то по подготовке или другим вопросам, можно после первого матча с Бельгией», — приводит слова Джикии «Российская газета».
- 10 июня 2021
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