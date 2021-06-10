«Дзюба – солирующий, Азар – подыгрывающий». Слуцкий сравнил чувство юмора футболистов

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил чувство юмора нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы и вингера мадридского «Реала» Эдена Азара.

«Азар – топ-игрок, конечно, мы с ним несколько раз пересекались. Самое главное, когда мы (ЦСКА. – Прим. «Чемпионата») играли с «Лиллем» в Лиге чемпионов, он нас нереально возил. Он был совсем молодой, они выиграли чемпионат с Гарсией. Когда спрашивали моё мнение об уровне этого игрока, я сказал, что это вообще будущая мировая звезда. Однажды я ему сказал, что он обязан мне своей карьерой, а он ответил: «Ну, давай я тебе пятёрку отобью».

У него прекрасное чувство юмора. Он всё время ржёт, улыбается. Классное ли чувство юмора у Дзюбы? Он считает, что классное, да. Артём отыгрывает момент, а Азар – больше ситуативно.

У кого из них чувство юмора лучше? Дзюба лучше отыгрывает. Когда он рассказывает какую-то историю в лицах, это вообще очень круто. А Азар больше подыгрывающий. Дзюба – солирующий», — сказал Слуцкий в видеоролике на YouTube-канале «Эльдорадо».