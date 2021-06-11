Тренер сборной Бельгии: матч с Россией станет испытанием, против нас будут их фанаты

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями перед игрой первого тура группового этапа Евро-2020 с Россией и рассказал о состоянии полузащитников «красных дьяволов» Акселя Витселя и Кевина Де Брёйне.

«С Витселем ситуация ясная. Он довольно долго был с нами, ситуация улучшается. Постараемся сделать так, чтобы каждый день ему было лучше и лучше. Он принял решение не лететь в Санкт-Петербург, чтобы продолжить индивидуальную работу. Что касается Де Брёйне, то ему нужно было пройти через несколько стадий медосмотра. Вчера результаты были хорошие, но он пока не тренировался с нами. В ближайшие несколько дней он сможет присоединиться к общей группе. К сожалению, оба не сыграют завтра, но они хорошо прогрессируют.



Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно.

Последние три года мы последовательно хорошо выступали. Есть рейтинг сборных мира, но он для нас ничего не меняет. У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не будут проблемой для нас.



Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму. Сегодняшняя тренировка будет очень важная», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 22:00 мск.