Пике: когда я перестану играть за «Барсу», уйду из футбола

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о возможном завершении карьеры, критике и будущих планах.

«В тот день, когда я перестану играть за „Барсу“, уйду из футбола. Я никогда не буду играть за другую команду. Если завтра Куман скажет мне, что я должен уйти из Барселоны, завяжу с футболом вовсе. Не хочу и не буду играть за другой клуб», — цитирует футболиста ESPN.com.br.

«Критика — это часть футбола. Футбол вызывает больше сентиментальных откликов, чем что-либо другое. Это похоже на политику, и вы должны принимать критику», — ответил Пике на вопрос о критике, которую игроки получают в современном футболе.

«Я всегда говорил, что хотел бы возглавить «Барсу», которую я поддерживаю всю свою жизнь, но впереди еще долгий путь, и я хочу продолжать играть. Посмотрим, какие у меня будут планы, когда я завершу карьеру», — заявил защитник.