Манчини: победить на «Олимпико» в матче-открытии — это прекрасно

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от выигранного матча-открытия чемпионата Европы с Турцией (3:0).



«Довольны, что порадовали всех итальянцев, кто смотрел игру дома и на стадионе. На самом деле знали, что это не будет легко, Турция — молодая команда с талантливыми футболистами. Мы хорошо выступили и не дали им создать много шансов. Мы готовились к этому матчу, это матч-открытие. Знали, что на стадионе будут фанаты, а это более серьёзное давление, чем обычно. Доволен нашим выступлением.

Мы заслужили похвалу за то, что не позволили им играть. Мы прессинговали, хотя они владели первые 45 минут мячом. Но нас также нужно отметить за нашу игру.



У меня не было никаких сомнений в нашей команде. Мы можем показывать хороший футбол. Тем более что мы заметно выросли за последние несколько месяцев. Ты не выигрываешь матчи случайно, даже те, которые кажутся простыми. Важнее всего профессионализм. Повторюсь, мы можем хорошо играть, и я верю, что нам есть куда расти. У нас есть молодые игроки. Сегодняшний вечер мне очень понравился. Победить на «Олимпико» в матче-открытии — это прекрасно. Мы постарались порадовать болельщиков.

Похвалы достойны игроки. Мы сыграли много матчей против команд, которые низко садятся в оборону, как это было сегодня. В таких условиях очень трудно забивать, поэтому мы терпели и ждали, хотели играть в наш футбол и забивать голы. В таких матчах, если ты не забил первым, это сильно может изменить динамику игру", — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.