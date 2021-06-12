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Семь игроков сборной Венесуэлы заразились коронавирусом перед стартом Кубка Америки — 2021

Семь игроков сборной Венесуэлы заразились коронавирусом перед стартом Кубка Америки — 2021
Максим Булычев
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В сборной Венесуэлы произошла вспышка коронавируса в преддверии Копа Америка — 2021, положительный тест был выявлен у семи игроков, сообщает журналист Ренато Соуза в своём «твиттере».

До сих пор неизвестно, кто именно заразился. Сегодня все игроки пройдут повторный тест.

14 июня в 0:00 мск должен состояться матч открытия на турнире, в котором сборная Венесуэлы сыграет с Бразилией.

Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

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