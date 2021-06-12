Семь игроков сборной Венесуэлы заразились коронавирусом перед стартом Кубка Америки — 2021
Поделиться
В сборной Венесуэлы произошла вспышка коронавируса в преддверии Копа Америка — 2021, положительный тест был выявлен у семи игроков, сообщает журналист Ренато Соуза в своём «твиттере».
До сих пор неизвестно, кто именно заразился. Сегодня все игроки пройдут повторный тест.
14 июня в 0:00 мск должен состояться матч открытия на турнире, в котором сборная Венесуэлы сыграет с Бразилией.
Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
10:28
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
08:36
-
08:16
-
08:00
-
07:54
-
07:18
-
06:56
-
06:17
-
06:00
-
05:58
-
05:37
-
04:54
-
04:35
-
04:12
-
03:53
-
03:42
-
02:59
-
02:26
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам