Телеканал «Украина» убрал из программы трансляцию матча Евро-2020 Бельгия — Россия

Телеканал «Украина» не будет транслировать матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы Бельгия — Россия.

Вместо него будет показана встреча сборных Уэльса и Швейцарии, которая начнётся в 16:00 мск. Матч Бельгии и России будет доступен на канале «Футбол 1».

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.