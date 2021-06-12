«Это его стиль, его эго. Можете его не принимать». Аршавин — об образе Черчесова

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о главном тренере российской национальной команды Станиславе Черчесове.



«Критика Черчесова? Смотрите на табло. Он выполняет то, что от него требуют. Как он это делает — вопрос вкуса. У меня есть личное мнение по каким-то вызовам игроков, но это моё мнение. Его образ? То, что он всех поучает, как говорить? Это его стиль, его эго. Вы можете не принимать. Не думаю, что он себя позиционирует. Просто он такой.



Что касается того, что порадовало в составе, то вызвали Захаряна. По вратарям справедливо всё. Новые люди появились, тот же Фомин. Все в сборной заслуженно. Даже Ионов под конец сезона в «Краснодаре» заиграл», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Аршавиным о сборной России читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.