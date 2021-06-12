Канчельскис — сборной России: на ЧМ вас тащили за уши. Докажите состоятельность с Бельгией

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.

«Будет тяжело и сложно против Бельгии. Нужно выходить играть, это надо сделать. Мы играем дома, при наших болельщиках. Нам нужно сыграть дисциплинированно, отрабатывать на каждом участке поля и навязывать борьбу. Только так мы сможем добыть положительный результат. Мы все понимаем, что у Бельгии в каждой линии сильные футболисты. Просто надо выйти с полной самоотдачей, а там уже не так важно — Бельгия и Бельгия.



Хочется, чтобы мы не только против Сан-Марино и Люксембурга играли, а против и таких сборных. Давали им бой и сражались. Пришло время доказать, кто чего стоит, кто как играет. На чемпионате мира нас тащили за уши. А теперь вот давайте, докажите, что вы состоятельная сборная. А то за восьмое место давать заслуженных мастеров спорта — позор. Шансы всегда есть, мячик круглый, а поле зелёное. Их мало, я реалист. Но будем надеяться, что ребята всё понимают», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.