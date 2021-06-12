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Боярский: нет поводов быть оптимистами перед игрой Бельгия — Россия. Ничья — уже победа

Боярский: нет поводов быть оптимистами перед игрой Бельгия — Россия. Ничья — уже победа
Арина Лаврова
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Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия.

«Эмоций много, сегодня День России, собираемся болеть за команду. Но никаких поводов, чтобы быть оптимистично настроенными, нет. К сожалению, могут проиграть, но это не омрачит праздник футбола. Достойное поражение естественно. Мы все настроены по-боевому, но это не меняет фигур на шахматной доске. Конечно, наша сборная будет стараться, ничья — уже победа.

Настрой на следующие матчи будут зависеть от сегодняшней игры. Если выиграют, то нет сомнений, что и в других матчах могут победить. Сегодня мы посмотрим, на что способна наша сборная. Это будет лакмусовой бумажкой для всего европейского чемпионата. Итальянцы играли замечательно, обыграли Турцию по существу. А что касается сегодняшнего матча, то предсказать очень сложно. Лично с Черчесовым незнаком, знаю, как повёл бы себя Семак.

Для меня пока этот чемпионат, кроме несчастья, ничего не принёс. Я нахожусь между Дворцовой и Конюшенной площадью, где расположена фан-зона. До театра я добираюсь по 4-5 часов. Ужас, что здесь творится! Я как «Узник замка Иф». Надо перетерпеть», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.

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