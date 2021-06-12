«Они заигрывают с афроамериканцами, мы при чём?» Колосков — об отказе России от акции BLM

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020.



«Сборная России правильно решила не поддерживать акцию и вставать на колено перед матчем с Бельгией. BLM — это вообще американское дело, никакого отношения к нам не имеет. Почему мы должны принимать то, что нам далёко и несвойственно? Для всех разумных людей всё ясно и объяснимо, так что наша сборная сделала всё правильно.



Они заигрывают с афроамериканцами, а мы-то тут при чём? Это их внутригосударственное дело, поэтому мы должны относиться к этому нейтрально. У меня не было никаких сомнений, что Россия может примкнуть к этой акции», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.