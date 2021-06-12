Смородская: жаль, что сборная России не преклонит колено. Мы должны быть со всем миром

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020.



«Хотела, чтобы на Евро-2020 игроки сборной России встали на колено в поддержку акции BLM. Очень жаль, что российские футболисты не планируют преклонять колено перед матчем с Бельгией. Допускала, что всё-таки здравый смысл восторжествует, но, к сожалению, этого не произошло. Мы должны быть вместе со всем миром, а не отделяться от него», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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