«Сегодня с Кевином будем смотреть дома». Глушаков опубликовал фото с Де Брёйне

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал фотоколлаж с игроком сборной Бельгии Кевином Де Брёйне. Он намекнул, что футболист пропустит матч чемпионата Европы — 2020 со сборной России. Игрок «Манчестер Сити» получил перелом костей носа и левой глазницы в финальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).



«Сегодня с Кевином будем смотреть дома», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.