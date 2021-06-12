Павленко: ожидания от матча России с Бельгией оптимистичные. Главное — выйти в плей-офф

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии, который пройдёт сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербург. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Однозначно, ожидания оптимистичные. Самая главная задача, которая стоит перед нашей сборной, — выход из группы. Дальше будем смотреть, как сложится ситуация. Без разницы, с какого места выйдет сборная. Самое главное — выйти в плей-офф. Матч с бельгийцами будет тяжёлым для нас. Бельгия будет доминировать, но шансы у наших будут. Думаю, что во втором тайме. Первый тайм наша сборная будет играть аккуратно, а во втором удастся создать какие-то моменты», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.