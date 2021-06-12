Бельгия — Россия: Мёнье увеличил преимущество бельгийцев

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье увеличил преимущество номинальных хозяев в матче со сборной России. Счёт — 2:0 в пользу бельгийцев, идёт первый тайм.
На 34-й минуте после подачи с левого фланга Антон Шунин отбил мяч перед собой, но прямо на Мёнье, которому никто не помешал пробить в нижний угол ворот.
Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
- 12 июня 2021
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