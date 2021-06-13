Нападающий сборной Финляндии: уверен, мы способны удивить Россию

Нападающий сборной Финляндии Йоэл Похьянпало поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате Европы-2020.
«На бумаге Россия сильнее нас. Плюс нужно играть против России у них дома. Так что просто не будет. Но сегодня все увидели, что мы можем побеждать, набирать очки. Сейчас поедем в Санкт-Петербург, чтобы сделать то же самое. У нас есть три дня, чтобы подготовиться и изучить соперника.
На матче с россиянами ожидаем много финских болельщиков. Хотя нужно посмотреть, какая будет ситуация с коронавирусом. Все ли болельщики смогут путешествовать. Для многих это будет дорогое удовольствие. Но мы постараемся порадовать наших болельщиков игрой. Мы давно не играли с Россией, но уверен, что мы способны удивить их», — приводит слова Похьянпало Sport24.
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 Финляндия обыграла Данию со счётом 1:0 Единственный гол забил как раз Йоэл Похьянпало. Встреча была омрачена эпизодом, произошедшим на 41-й минуте — полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Матч был прерван на полтора часа. Сейчас сообщается, что футболист находится в сознании и его здоровью ничего не угрожает.
Матч сборных Финляндии и России состоится 16 июня в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00. В первом туре россияне уступили Бельгии со счётом 0:3.
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