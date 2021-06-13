«Шунина просто расстреляли». Колыванов — о втором голе в ворота сборной России

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов оценил игру голкипера Антона Шунина в матче с командой Бельгии (0:3) и оценил шансы россиян пройти в плей-офф Евро-2020.

«Сейчас у нас небольшой выбор кандидатов на вратарскую позицию в сборной. Антон Шунин спас команду в некоторых моментах. В первом пропущенном мяче точно нет его вины. Во втором моменте он отбил перед собой, но рядом не оказалось ни полузащитника, ни защитника — Шунина просто расстреляли. Третий гол — это практически выход один на один, Лукаку пробил низом. Здесь не проблема Шунина, а проблема в том, что из игры выпали пять-шесть человек. Достойно сыграл Джикия, Дзюба боролся сколько мог, сбрасывал. Думаю, за полчаса можно было выпустить более свежего нападающего. Было видно, что Артём сильно устал.



Для нас даже хорошо, что финны обыграли датчан. Сейчас нам нужно обыгрывать Финляндию. Даже играя вничью с Данией, при раскладе, что бельгийцы обыграют датчан, можно занимать второе место в группе. Всё в наших руках. Будем надеяться, что Станислав Саламович сделает выводы. Может, появятся новые лица», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.