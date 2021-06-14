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Роберт Левандовски насмешил игроков сборной Польши, попав под струю воды на тренировке

Роберт Левандовски насмешил игроков сборной Польши, попав под струю воды на тренировке
Михаил Рождественский
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски попал в смешную ситуацию на тренировке.

Футболист вместе с партнёрами по национальной команде выполнял пробежку. Внезапно под ним заработала система полива газона. Роберт этого не ожидал и попытался отпрыгнуть от потока воды, чем насмешил других игроков.

Видео доступно в «твиттере» Евро-2020.

Сегодня, 14 июня, сборной Польши предстоит сыграть со Словакией. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.

Календарь Евро-2020
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