Марио Фернандес: не надо хоронить сборную России. У нас сильная команда

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал об обстановке в команде.
«У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всё хорошо. Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить.
Меня назвали лучшим игроком нашей команды против Бельгии? Мне надо дальше работать, чтобы быть лучше. А с оценкой того, что я был лучшим, я не согласен. В футболе нет команд, с кем просто играть. Удивлён, что Финляндия выиграла у Дании. У нас все матчи будут сложные, всех надо уважать. Больше всего общаюсь с Черышевым, но все в команде мои друзья. В свободное время смотрю сериалы и фильмы в номере», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июня 2021
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