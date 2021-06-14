Роман Евгеньев: думаю, в матче с Финляндией сборная России будет больше атаковать

Защитник сборной России Роман Евгеньев рассказал о подготовке к матчам Евро-2020 с Финляндией и Данией.
«На тренировках Черчесов делает акцент на расстановке в обороне, когда подаём низким блоком и выход из обороны в атаку. В свободное время восстановление, процедуры, есть теоретические занятия. Не сказать, что такого времени много. Отдыхаем, восстанавливаемся.
Вернуться в сборную было несложно, ведь я пропустил всего одну тренировку. Приехал домой, мне позвонил начальник команды, сказал, что надо быть готовым вернуться. На следующий день мне позвонили и попросили вернуться.
Спокойно готовимся к двум следующим матчам. Понятно, что Финляндия и Дания — хорошие соперники. Ждут серьёзные матчи, финны обыграли датчан. Надо готовиться с полной концентрацией. Думаю, в матче с финнами будем больше атаковать. Нужно выходить с полной самоотдачей и обыгрывать их», — передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июня 2021
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