Роман Евгеньев: думаю, в матче с Финляндией сборная России будет больше атаковать

Защитник сборной России Роман Евгеньев рассказал о подготовке к матчам Евро-2020 с Финляндией и Данией.

«На тренировках Черчесов делает акцент на расстановке в обороне, когда подаём низким блоком и выход из обороны в атаку. В свободное время восстановление, процедуры, есть теоретические занятия. Не сказать, что такого времени много. Отдыхаем, восстанавливаемся.



Вернуться в сборную было несложно, ведь я пропустил всего одну тренировку. Приехал домой, мне позвонил начальник команды, сказал, что надо быть готовым вернуться. На следующий день мне позвонили и попросили вернуться.



Спокойно готовимся к двум следующим матчам. Понятно, что Финляндия и Дания — хорошие соперники. Ждут серьёзные матчи, финны обыграли датчан. Надо готовиться с полной концентрацией. Думаю, в матче с финнами будем больше атаковать. Нужно выходить с полной самоотдачей и обыгрывать их», — передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.