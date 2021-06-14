Польша — Словакия: стартовые составы команд на матч Евро

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Словакии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.



Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Рыбусь, Линетты, Крыховяк, Клих, Южвяк, Зелиньски, Левандовски.

Запасные: Скорупски, Фабьянски, Давидович, Кендзёра, Козловски, Модер, Плахета, Пухач, Свидерский, Франковски, Хелик, Шверчок.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Хараслин, Куцка, Громада, Мак, Гамшик, Дуда.

Запасные: Родак, Куцяк, Вавро, Косцельник, Ганцко, Грегуш, Вайсс, Суслов, Лоботка, Грошовски, Бенеш, Дюриш.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — Иштван Ковач.



Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции.