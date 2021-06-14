Польский «король» оценил российское «чудище», красавица позировала с шарфом. Фото антуража

14 июня болельщики сборных Польши и Словакии красочно прошли от метро до стадиона в сопровождении полиции.
Стали известны стартовые составы сборных Польши и Словакии на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Польша: Щенсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Рыбусь, Линетты, Крыховяк, Клих, Южвяк, Зелиньски, Левандовски.
Запасные: Скорупски, Фабиански, Давидович, Кендзёра, Козловски, Модер, Плахета, Пухач, Свидерский, Франковски, Хелик, Шверчок.
Словакия: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Хараслин, Куцка, Громада, Мак, Гамшик, Дуда.
Запасные: Родак, Куцяк, Вавро, Косцельник, Ганцко, Грегуш, Вайсс, Суслов, Лоботка, Грошовски, Бенеш, Дюриш.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Главные кадры антуража перед началом матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 14 июня 2021
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