Щенсны стал автором самого быстрого автогола в истории чемпионатов Европы

Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны стал автором самого быстрого автогола в истории чемпионатов Европы, информирует Squawka.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 Польша — Словакия Щенсны отправил мяч в собственные ворота на 18-й минуте. Роберт Мак вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч отскочил от ближней штанги в голкипера польской команды и влетел в сетку. Взятие ворот записали как автогол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Словакия.

Напомним, в группе E, помимо поляков и словаков, выступают национальные команды Испании и Швеции. Матч этих сборных пройдёт сегодня в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.